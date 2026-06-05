Il 3 giugno si è svolto un tavolo istituzionale sulla geotermia, presieduto dal governatore e coordinato da Paolo Tedeschi, con la partecipazione dei sindaci dell’area interessata e del Cosvig. Durante l’incontro sono stati discussi i progressi relativi ai progetti di sviluppo geotermico in regione. Tuttavia, i rappresentanti di Pomarance hanno espresso un rifiuto rispetto alle iniziative proposte, manifestando un’altolà ufficiale.

Si è tenuto nel pomeriggio del 3 giugno l’atteso tavolo Istituzionale sulla geotermia presieduto dal governatore Eugenio Giani e dal suo staff coordinato da Paolo Tedeschi, alla presenza dei sindaci dell’area geotermica e del Cosvig. Un incontro che ha segnato importanti passi in avanti ma che, al tempo stesso, ha visto il sindaco di Pomarance, Graziano Pacini, lanciare un durissimo monito, paventando il ricorso a manifestazioni e proteste pubbliche in assenza di risposte concrete. Tra le novità strutturali emerse, il Cosvig, attualmente attivo per la gestione delle schede geotermiche con i fondi regionali pregressi, verrà sostituito da una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tavolo per la geotermia. Passi avanti in Regione. Ma c’è altolà di Pomarance

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