È stato presentato in Regione un nuovo step nel progetto per la creazione di una farmacia comunale nella zona Sud, iniziativa avviata dal Comune a inizio anno. La richiesta avanzata riguarda l’autorizzazione e il supporto per realizzare il servizio. Ora la palla passa a Federfarma, l’associazione di categoria dei titolari di farmacie private, che dovrà valutare e rispondere alla proposta nel merito. La questione coinvolge diversi attori pubblici e privati impegnati nel processo.

Nuovo passo avanti nel lungo cammino per la realizzazione della farmacia comunale nella zona Sud, avviato dal Comune lo scorso gennaio. I tecnici dell’amministrazione hanno avuto un incontro informale con i rappresentanti di Federfarma Pistoia, l’associazione di categoria a cui fanno riferimento le attività della Provincia, e quelli dell’ordine dei farmacisti. I dati presentati dall’amministrazione in merito al numero dei residenti nell’area interessata saranno esposti durante i rispettivi consigli della sigla sindacale e dell’ordine professionale per votare il via libera. In municipio si respira un certo ottimismo, anche se i pareri saranno espressi ufficialmente la prossima settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passi avanti sulla farmacia. La richiesta in Regione. Ora palla a Federfarma

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