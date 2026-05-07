Appalti Regione Puglia Lettori | Passi in avanti su salario minimo e monte ore

Oggi in Commissione si è svolta un'audizione che ha rappresentato un momento fondamentale per le questioni legate agli appalti regionali in Puglia, in particolare riguardo alle condizioni dei lavoratori coinvolti nei servizi di custodia e portierato delle sedi regionali. Durante l'incontro sono stati toccati temi come il salario minimo e il monte ore, segnando un passo avanti nelle discussioni in corso.

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BRINDISI - «L’audizione di oggi in Commissione ha segnato un punto di svolta importante per la tutela dei lavoratori impegnati nei servizi di custodia e portierato delle sedi della Regione Puglia. Accogliamo con favore le rassicurazioni fornite dall’assessore Sebastiano Leo, che ha confermato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Regione Puglia, il dietrofront: salario minimo di 9 euro garantito senza tagliare il monte oreLa Regione Puglia rimedia al pasticcio del salario minimo: il bando viene accorciato (ma con possibilità di proroga) per pagare di più i lavoratori. Consulta: illegittima legge Toscana su salario minimo in appalti pubbliciLa Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 della legge 30/2025 della Regione Toscana che introduceva un criterio premiale di... Aggiornamenti e dibattiti Via libera al salario minimo negli appalti in Puglia. La Consulta respinge il ricorso del governo Meloni contro la RegioneL’obbligo di salario minimo di nove euro l’ora in tutti gli appalti commissionati dalla Regione non è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta dando così il via libera alla normativa della ... ilfattoquotidiano.it Puglia. Conti in rosso, Regione Puglia blocca assunzioni e appalti per le Sanità ServiceIn attesa di nuove misure, stop immediato a tutte le procedure delle Sanità Service aziendali relative ad assunzioni; agli incarichi di consulenza, collaborazione o supporto professionale; al ricorso ... quotidianosanita.it