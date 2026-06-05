Tasse | la Cassazione nega lo sconto per mancanza di liquidità

Notizia in breve

La Cassazione ha stabilito che non si può ottenere lo sconto sulle tasse in presenza di mancanza di liquidità. Per usufruire dell’esimente, è necessario dimostrare l’impossibilità di pagare a causa di una crisi soggettiva o di una vera forza maggiore. La differenza tra le due condizioni riguarda se la difficoltà deriva da problemi personali o da eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà del contribuente. La decisione si basa sulla verifica di questi requisiti.