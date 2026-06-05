Tasse | la Cassazione nega lo sconto per mancanza di liquidità
La Cassazione ha stabilito che non si può ottenere lo sconto sulle tasse in presenza di mancanza di liquidità. Per usufruire dell’esimente, è necessario dimostrare l’impossibilità di pagare a causa di una crisi soggettiva o di una vera forza maggiore. La differenza tra le due condizioni riguarda se la difficoltà deriva da problemi personali o da eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà del contribuente. La decisione si basa sulla verifica di questi requisiti.
Quali sono i due requisiti necessari per ottenere l'esimente?. Come distinguere tra crisi soggettiva e vera forza maggiore?. Perché un bilancio in rosso non garantisce l'abbuono delle sanzioni?. Cosa deve dimostrare il contribuente per evitare la responsabilità?.? In Breve Ordinanza n. 35360 del 1 dicembre 2022 nega sconti per bilanci in rosso.. Ordinanza n. 39548 del 13 dicembre 2021 impone misure preventive per evitare sanzioni.. Legge n. 689 del 1981 regola la responsabilità individuale per errori tributari.. Sentenza n. 9738 del 25 luglio 2000 definisce i limiti di caso fortuito.. La Corte di Cassazione stabilisce i limiti della forza maggiore per il pagamento delle sanzioni fiscali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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