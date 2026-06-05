Taser e spray urticante nel cruscotto dell' auto | nei guai un ventenne

Continua senza sosta l'attività degli agenti della sezione "Volanti" della Questura di Padova tesa a garantire la necessaria sicurezza tra residenti e commercianti della città. Nell’ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, i poliziotti hanno perfezionato tre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Con 5 chili di cocaina nascosti nel cruscotto dell’auto: arrestato un ventenne / VideoUn giovane di 20 anni è stato arrestato a Reggio Emilia dopo essere stato fermato all’uscita di un casello autostradale.

Il passaggio in auto si trasforma in incubo: rapinato con spray urticanteDue uomini senegalesi di 54 e 59 anni sono stati denunciati per aver rapinato un automobilista con uno spray urticante.

Temi più discussi: Padova, trovato con taser e spray urticante durante un controllo: denunciato un 20enne; L’Ice sfodera i taser contro i manifestanti di Delaney Hall; La Polizia sequestra armi e droga: arresti, denunce anche in provincia di Siena; Droga e armi tra i giovani. Otto arresti in provincia.

Un senatore statunitense afferma di essere stato colpito dallo spray al peperoncino da agenti federali durante una protesta presso un'impianto ICE reddit

Armi a portata di un click. Taser, spray e coltelli. Così si aggirano i divietiI fatti di cronaca, più o meno recenti, non lasciano spazio ai dubbi: la violenza tra giovani e giovanissimi ha le mani spesso armate. Che siano improvvisate o meno, armi proprie o improprie, ... ilrestodelcarlino.it

Taser, via libera sull'uso: le dotazioni saranno a disposizione della polizia locale. Il voto unanime del ConsiglioMONTEBELLUNA (TREVISO) - Via libera ai taser, ma anche a spray urticante, mazzetta di segnalazione e bastone sensibile. E' arrivato l'altra sera in consiglio comunale l'ok all'aggiornamento del ... ilgazzettino.it