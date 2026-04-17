Con 5 chili di cocaina nascosti nel cruscotto dell’auto | arrestato un ventenne Video

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Reggio Emilia dopo essere stato fermato all’uscita di un casello autostradale. Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno trovato oltre 5 chili di cocaina nascosti all’interno di un doppiofondo nel cruscotto dell’auto. Il veicolo è stato sottoposto a perquisizione e il ragazzo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Reggio Emilia, 17 aprile 2026 – È stato fermato all’uscita del casello autostradale di Reggio Emilia con oltre 5 chili di cocaina nascosti in un doppiofondo della sua auto. La guardia di finanza ha arrestato un ventenne albanese con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato portato in carcere dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. https:www.ilrestodelcarlino.itvideococaina-nascosta-dietro-al-cruscotto-il-video-ctd4uo8p https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacagita-roma-16enne-colpita-lastre-impalcatura-chiesa-sant-ignazio-baes76xz Il presunto corriere della droga è incappato in un posto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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