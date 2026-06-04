Il passaggio in auto si trasforma in incubo | rapinato con spray urticante

Due uomini senegalesi di 54 e 59 anni sono stati denunciati per aver rapinato un automobilista con uno spray urticante. La Questura ha ricostruito l’accaduto e ha riferito che i due, residenti in provincia di Brescia e con precedenti penali, sono coinvolti nell’episodio avvenuto durante un passaggio in auto. La rapina si è conclusa con l’utilizzo di spray urticante contro la vittima.

Un passaggio in auto si è trasformato in una rapina con spray urticante. È quanto ricostruito dalla Questura, che ha denunciato alla Procura della Repubblica due cittadini senegalesi di 54 e 59 anni, residenti in provincia di Brescia e già gravati da precedenti penali e di polizia.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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The Most Disturbing Dashcam Footage Caught on Camera

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