Tare indagato in Albania per riciclaggio e corruzione ma non per il calcio Ecco la situazione
L'ex direttore sportivo del Milan è indagato in Albania dalla SPAK per riciclaggio e corruzione. La procura ha aperto un procedimento contro di lui, senza collegamenti con il mondo del calcio. Tare è coinvolto in un'inchiesta su presunti illeciti finanziari. La posizione dell'indagato è ancora da chiarire, e non ci sono altri dettagli disponibili. La vicenda riguarda esclusivamente questioni di natura economica e legale.
Ombre giudiziarie si addensano sul futuro di Igli Tare, a soli dieci giorni dal suo traumatico addio al club rossonero. Secondo quanto rivelato dalla stampa albanese e confermato dai principali quotidiani sportivi italiani in edicola questa mattina, l'ex direttore sportivo del Milan – sollevato dall'incarico lo scorso lunedì 25 maggio – è ufficialmente iscritto nel registro degli indagati nel suo Paese d'origine. Una vicenda complessa che, tuttavia, risulta totalmente slegata dalle dinamiche del calcio professionistico. Riciclaggio di denaro: l'ipotesi principale attorno a cui ruotano gli accertamenti finanziari della Procura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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