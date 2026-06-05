tare indagato in albania per riciclaggio e corruzione ma non per il calcio ecco la situazione

Notizia in breve

L'ex direttore sportivo del Milan è indagato in Albania dalla SPAK per riciclaggio e corruzione. La procura ha aperto un procedimento contro di lui, senza collegamenti con il mondo del calcio. Tare è coinvolto in un'inchiesta su presunti illeciti finanziari. La posizione dell'indagato è ancora da chiarire, e non ci sono altri dettagli disponibili. La vicenda riguarda esclusivamente questioni di natura economica e legale.