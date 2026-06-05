Tare indagato in Albania per riciclaggio e corruzione ma non per il calcio Ecco la situazione

Da pianetamilan.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'ex direttore sportivo del Milan è indagato in Albania dalla SPAK per riciclaggio e corruzione. La procura ha aperto un procedimento contro di lui, senza collegamenti con il mondo del calcio. Tare è coinvolto in un'inchiesta su presunti illeciti finanziari. La posizione dell'indagato è ancora da chiarire, e non ci sono altri dettagli disponibili. La vicenda riguarda esclusivamente questioni di natura economica e legale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ombre giudiziarie si addensano sul futuro di Igli Tare, a soli dieci giorni dal suo traumatico addio al club rossonero. Secondo quanto rivelato dalla stampa albanese e confermato dai principali quotidiani sportivi italiani in edicola questa mattina, l'ex direttore sportivo del Milan – sollevato dall'incarico lo scorso lunedì 25 maggio – è ufficialmente iscritto nel registro degli indagati nel suo Paese d'origine. Una vicenda complessa che, tuttavia, risulta totalmente slegata dalle dinamiche del calcio professionistico. Riciclaggio di denaro: l'ipotesi principale attorno a cui ruotano gli accertamenti finanziari della Procura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

tare indagato in albania per riciclaggio e corruzione ma non per il calcio ecco la situazione
© Pianetamilan.it - Tare indagato in Albania per riciclaggio e corruzione, ma non per il calcio. Ecco la situazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Igli Tare indagato in Albania per riciclaggioIgli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è stato messo sotto inchiesta in Albania per riciclaggio di denaro.

Leggi anche: Tare, guai giudiziari in Albania: è indagato per riciclaggio

Temi più discussi: Tare, guai giudiziari in Albania: è indagato per riciclaggio; Igli Tare indagato per corruzione e riciclaggio: l’ex ds del Milan coinvolto nell’inchiesta sull’ex vice premier albanese; Igli Tare indagato, guai per l'ex ds di Milan e Lazio: l'inchiesta in Albania per riciclaggio e l'interrogatorio di sei ore; Igli Tare indagato in Albania per riciclaggio: quali sono le accuse.

tare indagato in albaniaIgli Tare è sotto inchiesta: indagato in Albania per riciclaggio di una villa usata come tangenteTare indagato in Albania per riciclaggio: l'ex ds del Milan avrebbe registrato a suo nome una villa usata come tangente per l'ex vicepremier Balluku. Dieci giorni fa il licenziamento ... corriere.it

tare indagato in albaniaIgli Tare indagato in Albania per presunto riciclaggio: l’ex Milan sentito per sei ore dalla procuraL’ex dirigente del Milan è finito nell’inchiesta albanese sull’ex vicepremier Belinda Balluku. Al centro una villa sulla costa ionica ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web