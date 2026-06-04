Un uomo è stato inserito nel registro degli indagati in Albania per riciclaggio. Inoltre, è coinvolto in un'indagine sulla ex vice premier, sospettata di aver commesso violazioni in gare d'appalto. Le autorità stanno conducendo accertamenti sulla sua posizione e sui presunti reati associati. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata o arrestata.

Estate turbolenta per Igli Tare. Dopo il licenziamento dal Milan, per lui potrebbero profilarsi anche guai giudiziari in Albania, suo paese d'origine, dove è finito sotto inchiesta. Secondo fonti presso la Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak), l'ex ds rossonero sarebbe sospettato di presunto "riciclaggio" nell'ambito dell'indagine contro l'ex vice premier albanese Belinda Balluku, accusata inizialmente di "violazioni in gare d'appalto". Oggi la Procura ha fatto sapere di aver iscritto Tare nel registro degli indagati anche per "corruzione". Il presunto collegamento tra Tare e Balluku riguarderebbe una villa sulla costa ionica albanese, in un complesso turistico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tare, guai giudiziari in Albania: è indagato per riciclaggio

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