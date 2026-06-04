igli tare indagato in albania per riciclaggio

Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è stato messo sotto inchiesta in Albania per riciclaggio di denaro. La notizia è stata resa nota dalle autorità locali, che hanno avviato le indagini. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sull'indagine o sui possibili coinvolgimenti. Tare si trova ora sotto osservazione nell'ambito di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Possibili guai giudiziari in vista per Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, finito sotto inchiesta nel suo paese d'origine, l'Albania. Secondo fonti presso la Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak), Tare sarebbe sospettato di presunto "riciclaggio", nell'ambito dell'indagine contro l'ex vice premier albanese Belinda Balluku, accusata inizialmente di "violazioni in gare d'appalto". Oggi la procura ha fatto sapere di aver iscritto nel registro degli indagati il nome di Tare, in passato anche calciatore e dirigente della Lazio, anche per "corruzione". Il presunto collegamento tra Tare e Balluku riguarderebbe una villa sulla costa ionica albanese, in un complesso turistico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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