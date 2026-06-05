I commercianti di via Anfiteatro si sono recati alla Questura per segnalare il blackout che ha colpito la zona. Le autorità stanno valutando modifiche agli orari di lavoro per limitare i danni. Non sono ancora state definite le nuove fasce orarie, né si conoscono le ripercussioni economiche per i negozi. La situazione resta sotto osservazione mentre si cercano soluzioni pratiche per affrontare il problema.

Come cambieranno gli orari dei lavori per evitare i danni?. Quali conseguenze economiche subiranno i negozi di via Anfiteatro?. Perché i commercianti hanno deciso di rivolgersi alla Questura?. Chi deve rispondere dei mancati incassi causati dal blackout?.? In Breve Manutenzione ordinaria Enel Distribuzione programmata per martedì 9 giugno. Intervento elettrico colpisce via Anfiteatro durante le ore di apertura. Esercenti presentano esposto ufficiale presso la Questura di Taranto. Rischio danni economici per macchinari e conservazione prodotti nelle botteghe. Martedì 9 giugno blackout programmato in via Anfiteatro: i commercianti di Taranto scelgono la protesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, via Anfiteatro: commercianti alla Questura per il blackout

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