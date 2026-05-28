Blackout a Torino terza serata al buio | danni a commercianti e cittadini

A Torino si è verificata la terza sera consecutiva di blackout che ha causato danni a commercianti e cittadini. I blackout hanno provocato blocchi e disagi in diverse zone della città, lasciando molte persone senza corrente e interrompendo le attività commerciali. Le interruzioni sono state segnalate da diversi residenti e commercianti, che hanno riferito di danni economici e disagi nel quotidiano. La situazione ha suscitato lamentele e richieste di intervento da parte della cittadinanza.

di Simone Rubino (www.torinotoday.it) – Torino al buio, una scena che da tre sere si ripete. Il grande caldo, quindi la necessità di accendere condizionatori e ventilatori in case, negozi e uffici, sta stressando la rete elettrica cittadina, che come ha ammesso il sindaco Stefano Lo Russo, sollecitando Iren ad intervenire, “è vecchia ed ha bisogno di manutenzione”. Un processo di rinnovamento infrastrutturale che richiederà tempo, il che è un proposito che i cittadini possono comprendere se, nel mentre, la partecipata pubblica del Comune (attraverso la società responsabile del servizio elettrico, cioè Ireti) è in grado di mettere immediatamente in piedi una strategia per non stare, nell’attesa, al buio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Emergenza blackout: le reazioni di cittadini, ristoratori e politici alla terza serata al buioDa tre sere, Torino vive blackout frequenti causati dall’aumento del consumo di energia durante il caldo intenso.

Blackout in via La Spezia, viale Milazzo e Vigheffio: serata al buio nel quartiere MolinettoIntorno alle 20, blackout ha lasciato al buio le vie La Spezia, Viale Milazzo e Vigheffio nel quartiere Molinetto.

Da Vanchiglia a Mirafiori, nuovi blackout in cittàContinuano i blackout in città in concomitanza con la grande ondata di caldo che ha interessato anche Torino. Fra la sera di mercoledì 27 maggio e la mattinata di giovedì 28 maggio si sono registrati ... rainews.it

Emergenza blackout: le reazioni di cittadini, ristoratori e politici alla terza serata al buioPer la terza sera di fila Torino si ritrova al buio: il grande caldo provoca interruzioni di energia nei quartieri ... torinotoday.it