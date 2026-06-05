Alle 21 di venerdì 5 giugno, a Villa Pantaleo, si svolge l’inaugurazione della sesta edizione del MAP Festival. L’evento vede la partecipazione di Gegè Telesforo, che si esibisce sul palco per aprire la rassegna. La serata è organizzata dall’Orchestra della Magna Grecia e segna l’inizio di una serie di appuntamenti musicali previsti fino a fine festival.

Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia: Venerdì 5 giugno alle 21.00, a Villa Pantaleo l’inaugurazione della sesta edizione della rassegna MAP Festival. In programma “Jazz radio”, protagonista Gegè Telesforo, vocalist e compositore di respiro internazionale, esploratore di suoni e linguaggi, che ha trasformato la passione per la musica in un’arte della comunicazione unica. Un predestinato, con l’eccellenza della produzione e della divulgazione radiotelevisiva d’autore. Insieme con uno degli artisti più amati nel suo genere, impegnato anche alle percussioni, i musicisti Francesco Fratini (tromba), Lorenzo Simoni (sassofono contralto), Vittorio Solimene (pianoforte), Giulio Scianatico (contrabbasso), Valerio Vantaggio (batteria). 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: da oggi Map festival, inaugurazione con Gegè Telesforo Sesta edizione

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