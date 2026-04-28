GeGè Telesforo porta il suo Jazz Radio a Medolla a metà tra concerto e talk show

Mercoledì 29 aprile il festival itinerante Crossroads torna al Teatro Facchini di Medolla (MO) con un concerto dal format originale che promette una coinvolgente interazione col pubblico. Alle ore 21 il vocalist GeGè Telesforo eseguirà "Jazz Radio" - con una formazione che comprende Vittorio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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