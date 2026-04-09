Foggia celebra il talento e la solidarietà | il ' Melvin Jones Fellowship' a Gegè Telesforo

A Foggia si è svolta una cerimonia per riconoscere il contributo di un artista locale, premiato con il 'Melvin Jones Fellowship' per il suo impegno sociale. La serata ha visto la partecipazione di diverse personalità e ha celebrato sia il talento che l’impegno solidale nel territorio. L’evento ha avuto luogo in un luogo pubblico e ha coinvolto la comunità locale.

Il prestigio internazionale incontra l’impegno sociale in una serata dedicata all’eccellenza del territorio. Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 20.00, la splendida cornice della Sala Mazza presso il Museo Civico di Foggia ospiterà la cerimonia di consegna della Melvin Jones Fellowship a Gegè. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it "Jazz radio": Gegè Telesforo in concerto al Moro di Cava de’ TirreniA Cava de’ Tirreni appuntamento con la musica dal vivo e il progetto “Jazz Radio”. Il Lions Club Manfredonia Host conferisce la Melvin Jones Fellows al Generale Pietro CianiCittadini che si distinguono per l’alto profilo del loro operato a vantaggio della Comunità e della Nazione è ciò che rende meritevoli del più alto...