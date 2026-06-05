Taormina Film Fest | i draghi in anteprima
Al Taormina Film Fest è stata presentata in anteprima italiana la terza stagione di House of the Dragon, con alcuni attori della serie presenti in sala. Tra gli ospiti del festival si sono visti anche Helen Mirren, Russell Crowe, Franco Nero, Giancarlo Giannini, Clive Owen e Connie Nielsen. La proiezione ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa, con molte immagini e commenti sui social network.
Anteprima assoluta italiana della terza stagione di House of the Dragon con parte del cast e poi ospiti come Helen Mirren, Russell Crowe, Franco Nero, Giancarlo Giannini, Clive Owen e Connie Nielsen. Ecco solo alcuni momenti della 72ª edizione del Taormina Film Fest (10-14 giugno) che avrà quest’anno come madrina Anna Valle ed è stato presentato ieri a Roma dalla direttrice artistica Tiziana Rocca insieme a Felice Panebianco. Tra gli appuntamenti di questa edizione ci sarà la consegna del Golden Globe al documentario ‘Brunello, il visionario garbatò, dedicato a Brunello Cucinelli, diretto da Giuseppe Tornatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Temi più discussi: Taormina Film Festival 2026. Il programma completo (dal 10 al 14 giugno); House of the Dragon 3 in anteprima al Taormina Film Festival: ci sarà anche il cast; Taormina Film Festival, Gore Verbinski presenterà il suo nuovo film; Taormina 2026 svela il programma: Clive Owen tra gli ospiti.
72° Edizione Taormina Film Festival Mercoledi 10 giugno Ore 14.30 OMAGGI: PALAZZO DEI CONGRESSI - SALA B #Sandokan Regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo Genere: Avventura - Italia, 2025, RAI Cinema - 1h44' #CanYaman x.com
Il comunicato stampa ufficiale della nuova edizione è online: ospiti internazionali, film selezionati, eventi esclusivi e tutte le novità che accompagneranno il festival dal 10 al 14 giugno. Scoprite tutti i dettagli. #TaorminaFilmFestival #Festivaldelcinema #TFF7 facebook
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