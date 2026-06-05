Taormina Film Fest | i draghi in anteprima

Notizia in breve

Al Taormina Film Fest è stata presentata in anteprima italiana la terza stagione di House of the Dragon, con alcuni attori della serie presenti in sala. Tra gli ospiti del festival si sono visti anche Helen Mirren, Russell Crowe, Franco Nero, Giancarlo Giannini, Clive Owen e Connie Nielsen. La proiezione ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa, con molte immagini e commenti sui social network.