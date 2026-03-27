A marzo, il panorama cinematografico ha visto l’assegnazione degli Oscar, con molte pellicole in corsa per i riconoscimenti principali. Parallelamente, si è svolto il Bari Film Festival, che ha presentato numerose anteprime e incontri con autori e attori. Tra le uscite in sala, è stata proposta anche un’anteprima di un film di François Ozon, attirando l’attenzione degli spettatori.

Marzo come al solito è stato shakerato dagli Oscar, così il colossale e roboante One battle after another, dopo il ritorno in sala e nella top ten del box office italiano forte delle sue sacrosante 6 statuette ha trovato nuovo pubblico portandosi oltre i 5,5 milioni d’incasso italiano e a 210,8 mln nel mondo. Quest’avventura stilisticamente travolgente, ma pure così border e critica con l’America di oggi, costituisce con il suo successo in Academy un segno di autocritica non trascurabile anche fuori dal grande schermo per la superpotenza che rappresenta. Invece nei periodi bui l’horror riesce a raccontare negatività epifaniche provando a intrattenere distraendo dai notiziari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Film in sala tra Oscar, il Bari Film Festival e un’anteprima su François Ozon

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