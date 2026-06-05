Tangenziale Est | via al progetto da 62 milioni per il nuovo parco

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato avviato un progetto da 62 milioni di euro per realizzare un nuovo parco sulla tangenziale Est. Durante i due anni di lavori, la viabilità nel quartiere Stella sarà modificata, con alcune strade che subiranno deviazioni. In particolare, sarà demolito il sovrappasso di via Roma, che sarà rimosso per consentire le opere di riqualificazione. Le modifiche alla circolazione interesseranno anche altre vie limitrofe, con l’obiettivo di integrare il nuovo spazio verde nell’area circostante.

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Come cambierà la viabilità del quartiere Stella durante i due anni di lavori?. Quali aree specifiche subiranno la demolizione del sovrappasso di via Roma?. Perché i cantieri dovranno svolgersi prevalentemente durante le ore notturne?. Come verrà creato il nuovo corridoio ecologico tra i due parchi?.? In Breve Investimento di 62 milioni per galleria di 2 km e barriere da 6 metri. Nuovo parco di 5.800 metri quadri su superficie totale di 13.000 metri quadri. L'ingegner Mario Brugnoli illustra il piano per collegare Parco Lambro e Parco Est. Cantiere previsto estate 2027 con lavori notturni per due anni fino al 2029. Il progetto da 62 milioni per la copertura della Tangenziale Est: la fine di un’attesa decennale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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