Tangenziale Est | via al progetto da 62 milioni per il nuovo parco

Notizia in breve

È stato avviato un progetto da 62 milioni di euro per realizzare un nuovo parco sulla tangenziale Est. Durante i due anni di lavori, la viabilità nel quartiere Stella sarà modificata, con alcune strade che subiranno deviazioni. In particolare, sarà demolito il sovrappasso di via Roma, che sarà rimosso per consentire le opere di riqualificazione. Le modifiche alla circolazione interesseranno anche altre vie limitrofe, con l’obiettivo di integrare il nuovo spazio verde nell’area circostante.