Piano per la Tangenziale Est La copertura diventerà realtà con il progetto da 62 milioni

La copertura della Tangenziale Est diventerà realtà grazie a un progetto da 62 milioni di euro. L’iter, iniziato decenni fa, ha portato alla conferma definitiva dell’intervento. Il piano prevede la copertura di un’ampia porzione della strada, con l’obiettivo di ridurre l’impatto acustico e migliorare la qualità della vita nelle aree circostanti. Ora si attende l’avvio dei lavori, che dovrebbe concretizzarsi a breve.

C’è voluto un iter lungo decenni per dare per certa la copertura della tangenziale Est. Dopo petizioni datate 1980, progetti depositati e rifatti, gallerie mastodontiche in vetro morte in culla, mercoledì sera i tecnici di Milano Serravalle Spa hanno presentato il progetto esecutivo, che il prossimo anno andrà a gara e che vede un investimento di 62 milioni. "Si tratta del principale intervento di mitigazione acustica e uno dei principali del piano economico finanziario in corso - spiega Alessandro Torrini, direttore Investimenti e Realizzazioni di Serravalle -. Ci sono stati stop and go ripetuti nel tempo, ma oggi siamo arrivati all’ultimo miglio: il finanziamento è stato decretato ed è disponibile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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