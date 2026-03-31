Al via il progetto da 1,5 milioni di euro per il parco

La Giunta comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica di “Ema Verde-Blu”, un intervento di rigenerazione urbana e adattamento climatico nel quartiere del Galluzzo. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro e si concentrerà sull’aumento delle aree verdi, sulla riduzione delle superfici asfaltate e sulla gestione più efficiente delle acque.

Più verde, meno asfalto e una gestione più efficace delle acque: la Giunta comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica di “Ema Verde-Blu”, un intervento di rigenerazione urbana e adattamento climatico che, in questa prima fase, riguarda il quartiere del Galluzzo. L’azione, realizzata insieme a Regione Toscana e Consorzio di Bonifica, è il primo passo di un programma più ampio destinato a estendersi lungo tutto il torrente Ema. Elemento centrale dell’intervento è la depavimentazione: grazie a un ripensamento dei percorsi verranno recuperati 1.720 metri quadrati oggi impermeabilizzati da asfalto o altre superfici, che diventeranno aree a prato o camminamenti drenanti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Al via il progetto da 1,5 milioni di euro per il parco Articoli correlati Progetto da tre milioni di euro per il parco archeologicoArriveranno 3 milioni di euro a Sarsina per la realizzazione del parco archeologico nell’area del Tempio Capitolino, emerso casualmente nel 2023... Parco Salvo d’Acquisto: stop al progetto da 2 milioniIl progetto di parco urbano in Salvo d’Acquisto a Sanremo, con un budget previsto di 2,05 milioni di euro, è stato ritirato dalla giunta comunale per... M1, AL VIA CANTIERI PROLUNGAMENTO BISCEGLIE-PARRI-BAGGIO-OLMI Una raccolta di contenuti su Al via il progetto da 1 5 milioni di... Temi più discussi: NutriAfrica: al via fa fase operativa del progetto NutriMAS; Brindisi – Blue Economy, 3 milioni di euro in voucher per le PMI: al via il progetto Leap to Blue; Banca Progetto, via libera al salvataggio: aumento da 750 milioni e piano di de-risking; Il Comune vuole rilanciare Via Veneto con un progetto da 4,5 milioni di euro. Ed è subito La Dolce Vita. Banca Progetto, via libera al salvataggio: aumento da 750 milioni e piano di de-riskingSi completa il percorso di risanamento di Banca Progetto, con l’aumento di capitale da 750 milioni di euro interamente sottoscritto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, nell’ambito di un in ... creditvillage.news Lecco ECO Platform, progetto da 5 milioni per la strategia clima: al via il percorso per la transizione del territorioPresentata a Palazzo delle Paure la piattaforma promossa dal Comune: interventi su acqua, energia e territorio Dai fiumi all’oasi climatica della Piccola fino allo sportello energia: la strategia vers ... msn.com Alla Stranieri un progetto che unisce neuroscienze e arte per sviluppare la flessibilità cognitiva negli studenti dall'8 aprile al 16 dicembre - facebook.com facebook Natalità, Gabbrielli: "Bene il progetto del Comune, ma è il momento di fare di più" - x.com