Lavori per la TAV in tangenziale Est | parziale chiusura della rotonda Rosella fino a fine anno
A Verona, i lavori per la realizzazione del lotto Verona-Vicenza della linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia comporteranno una chiusura parziale della rotonda “Rosella” sulla tangenziale Est. La chiusura, che inizierà nella notte del 19 maggio, durerà fino alla fine dell’anno. La modifica alla viabilità riguarda l’interdizione di alcune corsie nella zona interessata dalle opere, al fine di consentire l’avanzamento dei lavori senza interruzioni complete del traffico.
Proseguono i lavori del lotto Verona-Vicenza della linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, i quali porteranno alla parziale, ma necessaria, chiusura della rotonda “Rosella” sulla tangenziale Est di Verona, a partire dalla notte del 19 maggio e fino alla fine dell'anno. Per consentire gli. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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