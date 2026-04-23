I pubblici ministeri hanno chiesto una condanna di sei anni e mezzo di reclusione per Tancredi Antoniozzi, figlio del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. La richiesta di pena si riferisce a un’accusa collegata a presunte attività illecite, coinvolgendo il ragazzo come presunto leader di un gruppo associato al traffico di orologi di lusso. La vicenda riguarda un’indagine in corso e aspetta ora il verdetto finale.

Sei anni e mezzo di carcere: è questa la richiesta di condanna avanzata dai pubblici ministeri nei confronti di Tancredi Antoniozzi, figlio del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. Il 23enne è accusato di rapina, tentata estorsione e tentata violenza privata: secondo la ricostruzione della procura di Roma, era a capo di una banda attiva nei furti di orologi di lusso, in particolare di Rolex. La gang agiva principalmente a Roma Nord ed era composta da giovani che prendevano di mira principalmente coetanei, figli della “Capitale bene”. Le azioni sarebbero state strutturate: c’era la scelta delle vittime, che avveniva attraverso i social, quindi la banda le pedinava e poi arrivavano i colpi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tancredi Antoniozzi, chiesti 6 anni e mezzo per il figlio del vicecapogruppo FdI: “Era a capo della banda dei Rolex”

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