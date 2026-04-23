Furti di Rolex ai rampolli di Roma Nord | pm chiede 6 anni e mezzo per Tancredi Antoniozzi figlio del deputato FdI

Un processo coinvolge un giovane di Roma Nord accusato di aver commesso furti di orologi Rolex ai danni di giovani della zona. La pubblica accusa ha chiesto una condanna di sei anni e mezzo di reclusione per il ragazzo, che è figlio di un deputato di un partito di centrodestra. La prossima udienza si terrà il 27 maggio.