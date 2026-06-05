Talete solleciti dopo due anni | l’odissea di un utente di Viterbo

Notizia in breve

Dopo due anni, un utente di Viterbo ha ricevuto una richiesta di pagamento da Talete, nonostante abbia documentato un pagamento. La società non riconosce il deposito cauzionale già versato e sostiene di non averlo ricevuto. L’utente ha più volte segnalato la situazione senza successo. La richiesta di pagamento si ripresenta, creando confusione sulla gestione dei pagamenti e sui sistemi di registrazione della società.