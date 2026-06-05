Talete solleciti dopo due anni | l’odissea di un utente di Viterbo
Dopo due anni, un utente di Viterbo ha ricevuto una richiesta di pagamento da Talete, nonostante abbia documentato un pagamento. La società non riconosce il deposito cauzionale già versato e sostiene di non averlo ricevuto. L’utente ha più volte segnalato la situazione senza successo. La richiesta di pagamento si ripresenta, creando confusione sulla gestione dei pagamenti e sui sistemi di registrazione della società.
Come può un pagamento documentato risultare invisibile ai sistemi di Talete? Perché la società non riconosce il deposito cauzionale già versato? Quali errori burocratici impediscono il rimborso dopo due anni di solleciti? Chi deve rispondere della mancata tracciabilità dei fondi versati dall'utente??? In Breve Pagamento effettuato il 28 aprile 2026 per saldare fattura da circa 65 euro. Richiesta rimborso inviata via mail al 29 aprile 2026 a [email protected]. Depos . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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