L' odissea dei migranti | anche due anni per un rinnovo del permesso di soggiorno

Molti migranti devono affrontare tempi di attesa molto lunghi per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, con alcune pratiche che richiedono fino a due anni per essere completate. Durante questo periodo, si susseguono file lunghissime presso gli uffici competenti e attese che spesso si traducono in giornate di lavoro perse. La situazione si ripete in molte città, creando disagi e incertezze per le persone coinvolte.

Due anni per il rinnovo di un permesso di soggiorno. File interminabili, lunghe attese e decine di giornate di lavoro perse nella speranza di avere notizie. E' quello che succede all'ufficio immigrazione di Anzio, denunciato dalla Flai Cgil di Roma e Lazio, che continua a raccogliere le.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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