Tagliati due pini secolari Italia Nostra | Serve una svolta per il verde
Due pini secolari sono stati abbattuti nei pressi della rotatoria di via Raffaele Aversa ad Avellino. L’intervento ha suscitato polemiche tra i residenti e le associazioni ambientaliste, che chiedono una svolta per la tutela del verde pubblico. Italia Nostra ha commentato la notizia sottolineando la necessità di intervenire per evitare ulteriori tagli di alberi storici. Finora, non sono stati resi noti dettagli sulle motivazioni dell’abbattimento.
Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora due pini secolari abbattuti ad Avellino, questa volta nei pressi della rotatoria di via Raffaele Aversa. A denunciare l’accaduto è Italia Nostra Avellino, che parla della scomparsa di un ulteriore tassello del patrimonio verde storico cittadino. “Erano centinaia i pini domestici che caratterizzavano il paesaggio di Avellino, punteggiando giardini nobiliari e case di campagna poi inglobati dall’espansione urbana”, sottolinea l’associazione. Secondo Italia Nostra, alla cura e alla gestione di questi alberi monumentali si continua a preferire l’abbattimento, nonostante le moderne tecnologie consentano oggi monitoraggi e interventi mirati per garantirne la sicurezza e la conservazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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