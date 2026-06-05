Tagliati due pini secolari Italia Nostra | Serve una svolta per il verde

Notizia in breve

Due pini secolari sono stati abbattuti nei pressi della rotatoria di via Raffaele Aversa ad Avellino. L’intervento ha suscitato polemiche tra i residenti e le associazioni ambientaliste, che chiedono una svolta per la tutela del verde pubblico. Italia Nostra ha commentato la notizia sottolineando la necessità di intervenire per evitare ulteriori tagli di alberi storici. Finora, non sono stati resi noti dettagli sulle motivazioni dell’abbattimento.