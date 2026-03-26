L’Italia del calcio comunque vada serve una svolta

L’Italia del calcio si prepara alla partita decisiva contro i nordirlandesi, valida per la qualificazione ai Mondiali. La sconfitta dei rossi e i risultati delle altre gare hanno portato a una situazione complessa in classifica. La squadra si allena in vista dell’incontro, che si svolgerà tra pochi giorni, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e assicurarsi la partecipazione alla competizione internazionale.

Roma, 26 marzo 2026 – Lo diciamo prima, a scanso di equivoci: è chiaro che non andare al mondiale sarebbe un disastro sportivo, che oggi dobbiamo tutti soffiare dalla stessa parte per mandare la palla nella rete dei nordirlandesi. Ma proprio perché negli anni il nostro sistema calcio, tutto, ha guardato più ai risultati che alla programmazione, più alla cassa che alla storia, più al proprio orticello che all’interesse comune, sarà meglio affrontare l’appuntamento con una certezza che non deve cambiare in base al risultato. Per una volta, cerchiamo di non fare gli italiani, di giustificare dietro un risultato, ovviamente nel caso da tutti auspicato che sia positivo, tutti gli errori fatti in questi anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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