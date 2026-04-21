A Montepiano, nel comune di Vernio, i faggi secolari lungo il viale che collega via dell’Appenino alla Badia sono stati abbattuti. Gli alberi, che si trovavano nel tratto antistante il Giardino del Sole, sono stati completamente rasi al suolo, lasciando solo i ceppi. L’intervento si è concluso nelle ultime settimane, eliminando così il patrimonio arboreo che da anni caratterizzava il percorso.

Vernio (Prato), 21 aprile 2026 – Il viale alberato che da via dell’Appenino porta alla Badia, a Montepiano, è ormai un ricordo: gli alberi secolari antistanti il Giardino del Sole sono stati infatti tagliati, lasciando solo il loro ceppo. “Si trattava di ben 21 faggi, di 150 o 200 anni di età – spiegano alcuni lettori che hanno segnalato, con sgomento, la novità – e almeno ad occhio, non mostravano segni di malattia, sembravano sani. Si vede anche dalle ceppaie rimaste: non capiamo come sia stato possibile permettere di tagliarli. Quel viale alberato è uno dei simboli di Montepiano: per secoli ha garantito passeggiate al fresco al riparo delle verdi chiome”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montepiano, addio ai faggi secolari: tagliati gli alberi del viale alla Badia

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