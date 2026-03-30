Si taglia col flessibile mentre lavora in casa | soccorso dall' eliambulanza

Nel primo pomeriggio di domenica 29 marzo, un uomo di 35 anni è rimasto ferito mentre utilizzava un flessibile in casa. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi, che hanno inviato un’eliambulanza sul luogo dell’incidente a Comezzano Cizzago. I paramedici hanno prestato assistenza all’uomo prima di trasferirlo in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento.

Massiccio intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di domenica 29 marzo a Comezzano Cizzago per un uomo di 35 anni rimasto ferito mentre svolgeva alcuni lavori all’interno della sua abitazione. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 in via Rudiana: secondo una prima ricostruzione, il 35enne stava tagliando alcune assi di legno con un flessibile quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è procurato una profonda ferita al braccio destro. Immediata la richiesta di aiuto: sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanza e automedica, ma vista l’entità della ferita è stato allertato anche l’elisoccorso. L’elicottero del 118 è atterrato nei campi attigui all’abitazione, consentendo un rapido trasferimento del ferito verso l’ospedale Civile di Brescia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Si taglia col flessibile mentre lavora in casa: soccorso dall'eliambulanza Articoli correlati Malore mentre lavora in azienda: uomo soccorso dall'eliambulanzaUn improvviso malore ha mobilitato i soccorsi del 118 nella mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio, a Bedizzole. Il muletto si ribalta, agricoltore resta incastrato: soccorso dall’eliambulanzaAncora un incidente sul lavoro nel Bresciano, e un mezzo agricolo ribaltato, per fortuna senza drammatiche conseguenze.