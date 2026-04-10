Ragazzo si ferisce mentre taglia gli alberi | soccorso dall' eliambulanza

Nella mattinata di oggi, a Berzo Inferiore, un giovane di 24 anni si è ferito mentre stava tagliando alcuni alberi in un'area boschiva ai margini del centro abitato. L’incidente ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato il ferito in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, a Berzo Inferiore, in provincia di Brescia, dove un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito mentre stava tagliando alcune piante in una zona boschiva ai margini del paese. L’incidente si è verificato mentre il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Si taglia col flessibile mentre lavora in casa: soccorso dall'eliambulanzaMassiccio intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di domenica 29 marzo a Comezzano Cizzago per un uomo di 35 anni rimasto ferito mentre svolgeva... Malore mentre lavora in azienda: uomo soccorso dall'eliambulanzaUn improvviso malore ha mobilitato i soccorsi del 118 nella mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio, a Bedizzole. Idiots With Chainsaws: Tree Cutting Fails & Roof Smashes #7 Argomenti più discussi: Felino, si ferisce alla mano con un coltello: 22enne al Pronto soccorso; Si tuffa nel torrente da un ponte e si ferisce gravemente, paura per un 19enne: soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale; Svenimento in piazza a Chioggia: ragazza colta da un malore dopo la caduta di un uomo ferito; Tragedia sull'A14: si ferisce con un coltello e poi si lancia dal viadotto. Ragazzo di 20 anni accoltellato in un lido ad Ischitella VIDEOViolenza e paura la sera di Pasqua sul lungomare Domizio. A Ischitella, frazione del Comune di Castel Volturno, un giovane è rimasto ferito, secondo le prime informazioni, da ... ilgazzettino.it VIDEO / "L’amico gridava per chiedere aiuto, non so se il ragazzo fosse cosciente durante la tragedia. Spero di no». È il racconto di Emanuele Coda, tra i primi ad assistere alla scena dopo il crollo dell’albero in via Botteniga costato la vita a un 39enne. Profon - facebook.com facebook Maldini vicino a Stefano: il messaggio pieno di umanità per il ragazzo malato di tumore x.com