Dai Musei Capitolini al Foro Italico lo spettacolo del taekwondo arriva a Roma con il Grand Prix
A Roma, il taekwondo si presenta in occasione di un evento internazionale che coinvolge diverse location storiche della città, tra cui i Musei Capitolini e il Foro Italico. La manifestazione, denominata Grand Prix, vede atleti provenienti da vari paesi competere in discipline che richiedono tecnica e velocità. Le gare si svolgono in ambienti emblematici, creando un collegamento tra sport e patrimonio culturale. L’evento si estende su più giorni, attirando pubblico e appassionati di arti marziali da tutto il mondo.
Tra i marmi immortali dei Musei Capitolini, il taekwondo incontra la storia e trasforma l'arte in movimento. È in uno dei luoghi simbolici della Capitale che prende vita il video di presentazione del World Taekwondo Grand Prix Roma 2026: un dialogo tra la perfezione delle sculture e l'eleganza atletica di uno sport che unisce forza, disciplina e spettacolo. Il Grand Prix si svolgerà al Foro Italico dal 4 al 7 giugno, con apertura ufficiale il 3 giugno a Piazza di Spagna. È una delle tre tappe del Grand Prix Series 2026, circuito mondiale organizzato da World Taekwondo insieme alle sedi di Muju e Parigi, che assegna punti validi per il ranking olimpico nel percorso verso Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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