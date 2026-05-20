Dai Musei Capitolini al Foro Italico lo spettacolo del taekwondo arriva a Roma con il Grand Prix

A Roma, il taekwondo si presenta in occasione di un evento internazionale che coinvolge diverse location storiche della città, tra cui i Musei Capitolini e il Foro Italico. La manifestazione, denominata Grand Prix, vede atleti provenienti da vari paesi competere in discipline che richiedono tecnica e velocità. Le gare si svolgono in ambienti emblematici, creando un collegamento tra sport e patrimonio culturale. L’evento si estende su più giorni, attirando pubblico e appassionati di arti marziali da tutto il mondo.

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