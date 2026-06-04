Taekwondo Grand Prix a Roma | spettacolo a piazza di Spagna gare al Foro Italico

Notizia in breve

La cerimonia di apertura del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix si è svolta ieri a piazza di Spagna, con il Ciao Team che ha eseguito acrobazie e calci rotanti sulla scalinata di Trinità dei Monti. Le gare si sono poi svolte al Foro Italico, con atleti provenienti da vari paesi. La manifestazione ha coinvolto numerosi spettatori, che hanno assistito a dimostrazioni di freestyle e competizioni ufficiali di taekwondo.