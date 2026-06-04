Taekwondo Grand Prix a Roma | spettacolo a piazza di Spagna gare al Foro Italico
La cerimonia di apertura del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix si è svolta ieri a piazza di Spagna, con il Ciao Team che ha eseguito acrobazie e calci rotanti sulla scalinata di Trinità dei Monti. Le gare si sono poi svolte al Foro Italico, con atleti provenienti da vari paesi. La manifestazione ha coinvolto numerosi spettatori, che hanno assistito a dimostrazioni di freestyle e competizioni ufficiali di taekwondo.
La cerimonia di apertura del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix si è svolta ieri a piazza di Spagna, trasformando la scalinata di Trinità dei Monti in un palcoscenico acrobatico con calci rotanti, salti e sincronie spettacolari eseguiti dal Ciao Team — la nazionale italiana di freestyle — e dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Sport: ass. Onorato, felici che Grand Prix torni a Roma dopo 3 anni
Notizie e thread social correlati
Dai Musei Capitolini al Foro Italico, lo spettacolo del taekwondo arriva a Roma con il Grand PrixA Roma, il taekwondo si presenta in occasione di un evento internazionale che coinvolge diverse location storiche della città, tra cui i Musei...
World Taekwondo Grand Prix Roma 2026 al Foro Italico dal 4 al 7 giugno: l’élite mondiale nella Capitale per i 60 anni del taekwondo in ItaliaDal 4 al 7 giugno, il Foro Italico ospiterà il World Taekwondo Grand Prix Roma 2026, un evento che riunisce i migliori atleti mondiali della...
Temi più discussi: Taekwondo, Grand Prix Roma 2026: format, programma, italiane e italiani in gara e dove vedere l’evento in diretta; Torna a Roma il World Taekwondo Grand Prix dal 4 al 7 giugno al Foro Italico; Taekwondo, torna a Roma il World Grand Prix dal 4 al 7 giugno al Foro Italico; World Taekwondo Grand Prix: al Foro Italico le sfide tra i migliori al mondo con visione sui Giochi.
Roma si conferma l'hub di riferimento per le arti marziali internazionali. Domani prende il via presso la Grand Prix Arena del Foro Italico il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, prima tappa del circuito mondiale stagionale. L'evento, presentato uff... x.com
WORLD PARATAEKWONDO GRAND PRIX ROMA 2026 SORTEGGI ? Quarti di Finale K44 -65kg F: GIULIA CASSAR vs PHUAPHAN Awipa Ottavi di Finale K44 -52kg F: SUEMI RICCI vs OTSU Emiko K44 -70kg M: facebook
Sport: al via domani il Rome 2026 World Taekwondo Grand Prix al Foro ItalicoIl Rome 2026 World Taekwondo Grand Prix segna un momento storico per il taekwondo internazionale e per l’Italia. Il Foro Italico ospiterà i migliori atleti del mondo in un evento, dal 4 al 7 giugno, c ... touchpoint.news
Taekwondo, torna a Roma il World Grand Prix dal 4 al 7 giugno al Foro Italico(Adnkronos) - Roma torna capitale mondiale del taekwondo e diventa un crocevia della corsa olimpica verso Los Angeles 2028. Dal 4 al 7 giugno la Grand Prix Arena del Foro Italico ospiterà il Roma 2026 ... msn.com