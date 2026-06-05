tabellone programma e risultati roland garros 5 7 giugno

Il 5 giugno, sul campo centrale di Roland Garros, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si sfideranno nel torneo maschile. La partita tra i due italiani, entrambi in gara nel tabellone principale, è prevista non prima delle 19. Il programma include anche altri incontri, con i risultati e gli orari aggiornati sul sito ufficiale del torneo.

Matteo Arnaldi (Italia) – Flavio Cobolli (Italia, testa di serie n° 10): 5 giugno, tennisti in campo sul “Centrale Chatrier” non prima delle ore 19. Note di cronaca 1° set. – Note di cronaca 2° set. – Note di cronaca 3° set. – INCONTRO “PARTE BASSA” Jakub Mensik (Repubblica Ceca, t.s. n° 26) – Alexander Zverev (Germania, t.s. n° 2): 5 giugno ore 14.30, 1° match sul campo centrale Chatrier. Note di cronaca 1° set. – Note di cronaca 2° set. – Note di cronaca 3° set. – FINALISSIMA: 7 giugno 2026, vincente match ArnaldiCobolli vs vincente MensikZverev. – RIEPILOGO TURNI PRECEDENTI Risultati 64esimi di finale tabellone 24-25-26 maggio 2026 https:www. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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SINNER vs CERÚNDOLO: A CHE ORA GIOCA E DOVE VEDERLA | Roland Garros 2026

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