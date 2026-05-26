Roland Garros 2026 risultati tabellone femminile 26 maggio | Sabalenka ok fuori Boisson
Nella terza giornata del singolare femminile di Roland Garros 2026, Sabalenka ha superato il suo avversario e si è qualificata agli ottavi di finale. Fuori dal torneo Boisson, che è stata eliminata dopo la sconfitta. I risultati ufficiali mostrano che altre giocatrici hanno avanzato, mentre alcune sono state eliminate. La competizione prosegue con le sfide dei prossimi turni, senza ulteriori dettagli sui punteggi.
Si chiude la terza giornata del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026: passano agli archivi anche gli ultimi venti incontri del primo turno, ma purtroppo in casa Italia esce di scena l’unica azzurra impegnata, Elisabetta Cocciaretto, che viene sconfitta dalla qualificata russa Alina Korneeva, vittoriosa per 6-3 6-3. Per la russa al secondo turno derby con la connazionale Anna Kalinskaya, numero 22, che elimina la semifinalista della scorsa edizione, la transalpina Loïs Boisson, battuta per 6-2 6-2. Avanza l’ellenica Maria Sakkari, che piega la ceca Linda Nosková, numero 12, battuta per 7-5 7-6 (3): la greca affronterà la qualificata statunitense Claire Liu, che approfitta del ritiro della nipponica Moyuka Uchijima, la quale alza bandiera bianca sul punteggio di 3-6 6-0 4-1 per l’americana. 🔗 Leggi su Oasport.it
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