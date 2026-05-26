Roland Garros 2026 risultati tabellone femminile 26 maggio | Sabalenka ok fuori Boisson

Notizia in breve

Nella terza giornata del singolare femminile di Roland Garros 2026, Sabalenka ha superato il suo avversario e si è qualificata agli ottavi di finale. Fuori dal torneo Boisson, che è stata eliminata dopo la sconfitta. I risultati ufficiali mostrano che altre giocatrici hanno avanzato, mentre alcune sono state eliminate. La competizione prosegue con le sfide dei prossimi turni, senza ulteriori dettagli sui punteggi.