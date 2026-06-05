t2i presenta l’activity report 2025
Nel 2025, l’activity report di T2i evidenzia ricavi di 5,1 milioni di euro e 397 partner distribuiti in tutta Europa. Sono stati coinvolti 3.445 partecipanti in attività formative e 51 aziende sono state incubate. I dati mostrano come l’innovazione sia diventata una pratica comune tra imprese, start-up e territori del Veneto, segnando un anno di crescita e collaborazione nel settore.
Ricavi a 5,1 milioni di euro, 397 partner in tutta Europa, 3.445 partecipanti alle attività formative, 51 aziende incubate: i numeri del 2025 raccontano un anno in cui l’innovazione si è sviluppata come una pratica condivisa tra le imprese, le start-up ed i territori del Veneto. Approvato il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Si parla di: t2i presenta l’Activity Report 2025 – Intelligenza Condivisa; t2i chiude il 2025 con ricavi oltre i 5 milioni e rinnova la governance per il prossimo triennio.