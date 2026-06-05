t2i presenta l’activity report 2025

Notizia in breve

Nel 2025, l’activity report di T2i evidenzia ricavi di 5,1 milioni di euro e 397 partner distribuiti in tutta Europa. Sono stati coinvolti 3.445 partecipanti in attività formative e 51 aziende sono state incubate. I dati mostrano come l’innovazione sia diventata una pratica comune tra imprese, start-up e territori del Veneto, segnando un anno di crescita e collaborazione nel settore.