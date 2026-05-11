La Fondazione Arezzo Intour presenta il report delle attività 2025

La Fondazione Arezzo Intour ha pubblicato online il rapporto annuale relativo alle attività svolte nel 2025. Il documento è consultabile sul sito ufficiale dell’organizzazione e presenta un riepilogo dettagliato delle iniziative e dei progetti realizzati durante l’anno. La pubblicazione del report consente di avere una panoramica completa delle attività della fondazione per l’anno appena concluso.

Arezzo, 11 maggio 2026 – È disponibile online (sul sito www.arezzointour.it) l ’Annual Report 2025 della Fondazione Arezzo Intour, la pubblicazione con cui si ripercorrono le attività svolte: dati e numeri che restituiscono il complesso e articolato lavoro di promozione territoriale di cui la Fondazione è protagonista. Il report si apre con un approfondimento su come il decennio compreso tra il 2015 e il 2025, abbia rappresentato un periodo di notevole espansione per il settore turistico di Arezzo, segnando una crescita significativa sia degli arrivi che delle presenze. Si mostra poi come, anche per l’intero 2025, la destinazione Arezzo sia...🔗 Leggi su Lanazione.it

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