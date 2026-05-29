Entain Italia ha pubblicato il suo Report di Sostenibilità 2025. Il documento fornisce dati sulle iniziative e obiettivi dell'azienda nel rispetto delle pratiche sostenibili. La pubblicazione è stata annunciata tramite un comunicato stampa il 29 maggio. Il report si concentra su azioni concrete e risultati raggiunti in ambito ambientale, sociale e di governance, senza includere commenti o valutazioni esterne.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Roma, 29 maggio – Entain Italia ha pubblicato il Report di Sostenibilità 2025, che giunto alla sua quinta edizione, racconta un anno di trasformazione per il settore e di evoluzione per l’azienda, che, presente in Italia da oltre 20 anni, conta oggi 564 dipendenti e attraverso la propria rete di punti vendita occupa indirettamente oltre 5000 persone in Italia. Il report racconta un quadro coerente della visione aziendale che unisce sviluppo economico, responsabilità e innovazione e introduce un nuovo approccio al racconto dei risultati, arricchito dalle voci e dalle prospettive degli stakeholder, con l’obiettivo di restituire in modo più completo le dinamiche del settore e il valore generato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Entain Italia presenta il Report di Sostenibilità 2025

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