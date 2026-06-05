Il nuovo centro commerciale di Elmas aprirà il 9 giugno, portando in Sardegna un polo che coinvolgerà diverse catene internazionali. La struttura si trova vicino a Cagliari e si prevede che creerà nuovi posti di lavoro nella zona. Sulle corsie del centro saranno presenti vari marchi di rilievo internazionale, anche se non sono stati ancora specificati i nomi. L'apertura mira a rafforzare l’offerta commerciale locale e a influenzare il mercato del lavoro nella regione.

Quali colossi internazionali animeranno le corsie del nuovo centro?. Come cambierà l'occupazione nella zona di Cagliari dopo l'apertura?. Quali servizi di intrattenimento e ristorazione troveremo all'interno?. Perché il progetto include 700 alberi e piste ciclabili?.? In Breve Presenza di colossi come Ikea, Leroy Merlin, Trony e Eurospin nel polo.. Settore moda con NewYorker, Original Marines, Piazza Italia e Pepco.. Area food con Roadhouse, Old Wild West, Burger King e Popeyes.. Piano ambientale con 700 alberi piantati e nuove piste ciclabili.. Il 9 giugno apre il nuovo Fass Shopping Centre Elmas: un hub commerciale che punta a trasformare l’economia sarda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta commerciale in Sardegna: apre il nuovo polo di Elmas il 9 giugno

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