Inaugurato oggi il supermercato Eurospar nel nuovo polo commerciale di Nonantola

Oggi è stato aperto ufficialmente il supermercato Eurospar nel nuovo centro commerciale di Nonantola, situato in via Fondo Consolata 3. Il negozio si trova nello stesso parco commerciale che ospita anche negozi come Tigotà, Action, Brico OK, l’Isola dei Tesori e un ristorante McDonald's. La superficie di vendita del supermercato copre circa 1.000 metri quadrati.

E' stato inaugurato stamattina il nuovo supermercato Eurospar in via Fondo Consolata 3. Il punto vendita nonantolano della catena, che si inserisce nel parco commerciale condiviso con Tigotà, Action, Brico OK, Isola dei Tesori e McDonald's conta una superficie di vendita di 1.500 metri quadrati.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Inaugurato il nuovo Polo Scolastico di Patrica: un investimento nel futuroIl sindaco Lucio Fiordalisio: “Un percorso lungo e complesso, ma oggi la scuola è già viva e al servizio della comunità” È stato inaugurato oggi il...

Leggi anche: Campi Flegrei: inaugurato a Bacoli il nuovo polo logistico per la gestione delle emergenze

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Inaugurato il nuovo supermercato Coop in via Travaglini; Carpi, finito il restyling della Coop in Via Don Albertario. Oggi l'inaugurazione; Nuova veste per il supermercato, taglio del nastro dopo i lavori di restyling da 600mila euro; Porta Susa, addio al deserto: dopo 13 anni arrivano supermercato e negozi. Ecco come cambierà.

Inaugurato a Cairate l’87esimo supermercato TigrosInaugurato il punto vendita di via Monte Rosa alla presenza del patron Orrigoni e della sindaca Pugliese. In provincia la catena è prima per quota di mercato ... varesenews.it

Il nuovo parco commerciale di Nonantola prende sempre più forma: inaugurato anche l’EurosparNONANTOLA. Un altro taglio del nastro nel nuovo parco commerciale del Fondo Consolata, a Nonantola accanto a strada Nonantolana, dove Despar Nord ha aperto il nuovo supermercato Eurospar in via Fondo ... msn.com

Abbiamo inaugurato oggi a Milano il Mondadori Bookstore di Corso Buenos Aires, un nuovo punto di riferimento per gli amanti dei libri e dell’intrattenimento con cui il nostro network @MondadoriStore rafforza la propria presenza sul territorio. gruppomondado x.com

Inaugurato oggi a Roma un nuovo hub istituzionale, realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e SOGESID. Lo spazio nasce per rafforzare il ruolo dell’Ateneo a supporto delle istituzioni, mettendo a disposizi - facebook.com facebook