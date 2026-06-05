Svizzera al Fantacampionato Mondiale | titolari rigorista possibili sorprese e chi prendere

La Svizzera partecipa al Fantacampionato Mondiale con una formazione composta da titolari abituali e alcune novità. Il rigorista designato è un centrocampista con esperienza internazionale. Tra i possibili sorprese ci sono alcuni giovani emergenti che potrebbero guadagnare spazio in panchina. La probabile formazione include un portiere titolare, una difesa compatta e un reparto offensivo con attaccanti di riferimento. I giocatori consigliati per il Fantacalcio sono quelli con maggiori chances di impiego e rendimento durante il torneo.

Inserita nel gruppo B insieme a Qatar, Bosnia e i padroni di casa del Canada, la Svizzera ha sulla carta buone possibilità di accedere alla fase a eliminazione diretta. I ragazzi di Murat Yakin, che hanno eliminato l'Italia agli ultimi Europei, si sono qualificati in maniera abbastanza agevole, strappando direttamente il pass in un girone che comprendeva Kosovo, Slovenia e Svezia senza perdere nemmeno una partita (4 vittorie e 2 pareggi). Un buon percorso, dunque, per una Nazionale che è da anni in crescita e che spera di far dimenticare ai propri tifosi il triste esito del Mondiale in Qatar del 2022, in cui gli elvetici furono eliminati agli ottavi con un pesante 6 a 1 per mano del Portogallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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