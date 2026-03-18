Sventato assalto a portavalori con maxi blitz della polizia | 12 arresti

Oggi pomeriggio, la polizia di Stato ha portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di dodici persone. L’intervento è stato diretto contro una banda specializzata negli assalti ai portavalori, conclusosi con il fermo di tutti i sospetti coinvolti. L’azione ha permesso di sventare un tentativo di assalto e di mettere sotto controllo il gruppo criminale.

Grazie alla maxi operazione scattata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 marzo, gli uomini della polizia di Stato sono riusciti a sgominare una banda specializzata negli assalti ai portavalori. Il raid è scattato intorno alle ore 17.30 nella zona artigianale di Vignola, in provincia di Modena, al confine col territorio del comune di Spilamberto. Alcuni residenti hanno assistito alla scena della spettacolare incursione effettuata dal Nocs (Nucleo operativo centrale di sicurezza), parlando coi giornalisti locali di "scene da film". Gli uomini in divisa, che hanno potuto beneficiare anche dell'appoggio di un elicottero della Polizia, hanno focalizzato la propria attenzione su un capannone sito tra via dell’Agricoltura e via Trinità, presumibilmente utilizzato come nascondiglio dai membri della banda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sventato assalto a portavalori con maxi blitz della polizia: 12 arresti Articoli correlati Maxi blitz dei Nocs contro una banda specializzata negli assalti ai portavalori, un poliziotto ferito e 12 fermati: sventato il colpoModena, 18 marzo 2026 – Dodici fermati, un poliziotto ferito, inseguimenti attraverso i campi, esplosioni di arma da fuoco ed elicottero in azione:... Modena, sventato assalto a portavalori: 12 fermati e ferito un poliziottoBlitz della Polizia di Stato nel pomeriggio in un capannone in zona di campagna nel territorio comunale di Vignola, dove è stata individuata una... Una raccolta di contenuti su Sventato assalto Sventato assalto a portavalori sull'A1: 12 fermati, ferito un poliziottoUn blitz fulmineo della Polizia di Stato ha impedito un grave colpo a un furgone portavalori lungo l'Autostrada del Sole, tra Bologna e Modena. L'operazione, scattata nel pomeriggio nella zona industr ... msn.com Sventato assalto a portavalori sull’Autostrada del Sole: 12 fermati, ferito un poliziottoLa base operativa del gruppo originario del Foggiano era in un capannone isolato nel territorio comunale di Vignola ... lagazzettadelmezzogiorno.it