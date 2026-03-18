Blitz dei Nocs della polizia sventa assalto a portavalori a Vignola | spari poliziotto ferito e 14 arresti

Un'operazione delle forze speciali della polizia ha interrotto un tentativo di furto a un portavalori in provincia di Modena. Durante l'intervento sono stati esplosi degli spari e un agente è rimasto ferito. La polizia ha arrestato 14 persone mentre la banda si trovava in un capannone, pronta a mettere in atto il colpo sull'autostrada del Sole A1.

Il Blitz delle teste di cuoio della polizia ha bloccato la banda in un capannone in provincia di Modena mentre si preparava a un imminente assalto a un portavalori sull'autostrada del Sole A1. Arrestate di 14 persone, la maggior parte residente dell'area del Foggiano e specializzata in assalti armati. Avevano Kalashnikov ed esplosivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Blitz della polizia sventa assalto a furgone portavalori nel modenese, 14 arrestiAGI - La Polizia di Stato e Reparti speciali dei Nocs sono intervenuti a Vignola, nelle campagne del Modenese: fermate 14 persone all'interno di un... La polizia sventa un assalto a un portavalori in Emilia, la banda è pugliese: 14 arresti, ferito un agenteLa polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull'Autostrada del Sole fra Bologna e Modena. Tutti gli aggiornamenti su Nocs della Discussioni sull' argomento Quarant'anni dal giorno del blitz: la liberazione di Dozier, fine dell’incubo; Un blitz di 12 secondi per debellare la cellula terroristica. Maxi blitz dei Nocs contro una banda specializzata negli assalti ai portavalori, un poliziotto ferito e 14 arresti: sventato il colpoScene da film e paura nelle campagne modenesi questo pomeriggio teatro della vasta operazione contro un gruppo di criminali pronti a entrare in azione sull’A1: spari, inseguimenti nei campi, elicotter ... ilrestodelcarlino.it Maxi blitz dei Nocs contro banda cerignolani assaltatori di portavalori: 12 fermati, un poliziotto feritoMaxi blitz dei Nocs contro banda di assaltatori di portavalori: 12 fermati, un poliziotto ferito. Sventato colpo sull’A1 Modena, 18 marzo 2026 – Dodici fermati, un poliziotto ferito, inseguimenti nei ... statoquotidiano.it **NOCS ALLE OLIMPIADI: QUANDO LA SICUREZZA DIVENTA MISSIONE OLIMPICA** Milano-Cortina 2026. Dietro ogni medaglia, ogni cerimonia, ogni attimo di gloria sportiva, opera in silenzio una macchina di sicurezza straordinaria. Al suo vertice: - facebook.com facebook