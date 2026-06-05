Svolta Token su FC 26 | arrivano i premi Champions e le nuove SBC di scambio
Nel gioco di Ultimate Team, la modalità FC 26, sono stati introdotti premi legati alla Champions League e nuove sfide SBC di scambio. L’aggiornamento, che coincide con i grandi tornei estivi, porta modifiche sostanziali all’esperienza di gioco. I giocatori possono ora ottenere ricompense specifiche e affrontare sfide inedite, mentre le SBC sono state rinnovate per offrire nuove opportunità di scambio e completamento.
Il nuovo corso di Ultimate Team legato ai grandi tornei estivi si arricchisce di un aggiornamento massiccio che stravolge completamente i piani dei videogiocatori. Se fino a ieri conoscevamo i dettagli numerici legati alle sole Division Rivals, EA Sports ha appena introdotto una doppia, clamorosa novità: una valuta inedita e separata esclusiva per la FUT Champions e una sfilza di Sfide Creazione Rosa (SBC) interamente dedicate allo “Swap” (scambio) dei vecchi doppioni in cambio di gettoni. Analizziamo la guida definitiva e aggiornata con tutte le tabelle e i requisiti precisi per non commettere errori. REGOLE BASE: IL CAP SETTIMANALE DEI TOKEN STANDARD. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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