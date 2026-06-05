Svolta Token su FC 26 | arrivano i premi Champions e le nuove SBC di scambio

Notizia in breve

Nel gioco di Ultimate Team, la modalità FC 26, sono stati introdotti premi legati alla Champions League e nuove sfide SBC di scambio. L’aggiornamento, che coincide con i grandi tornei estivi, porta modifiche sostanziali all’esperienza di gioco. I giocatori possono ora ottenere ricompense specifiche e affrontare sfide inedite, mentre le SBC sono state rinnovate per offrire nuove opportunità di scambio e completamento.