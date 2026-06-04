FC 26 | come funzionano i nuovi Token e dove trovare i gettoni

Da imiglioridififa.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I nuovi Token di FC 26, chiamati Gettoni, sono ora disponibili e possono essere trovati in diversi eventi e sfide del gioco. Questi gettoni si ottengono completando determinate attività durante i tornei estivi e sono necessari per avanzare nel nuovo sistema di Ultimate Team. La loro distribuzione avviene attraverso premi e ricompense legate alle partite e alle sfide temporanee.

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Il nuovo corso di Ultimate Team legato ai grandi tornei estivi entra nel vivo, e con esso il funzionamento dei tanto chiacchierati Token (i Gettoni). Dopo i primi minuti di assestamento nei menu, sono finalmente emersi tutti i dettagli numerici precisi su quanti gettoni distribuisce ogni singola divisione delle Division Rivals. C’è una novità fondamentale: EA Sports ha introdotto un tetto massimo (Cap) settimanale, una scaletta dei premi rigidamente meritocratica, legata a doppio filo ai punti fatti durante la settimana, e una rotazione continua dei contenuti del negozio. Scopriamo la tabella completa e come ottimizzare la raccolta per non sprecare risorse. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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