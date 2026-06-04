I nuovi Token di FC 26, chiamati Gettoni, sono ora disponibili e possono essere trovati in diversi eventi e sfide del gioco. Questi gettoni si ottengono completando determinate attività durante i tornei estivi e sono necessari per avanzare nel nuovo sistema di Ultimate Team. La loro distribuzione avviene attraverso premi e ricompense legate alle partite e alle sfide temporanee.

Il nuovo corso di Ultimate Team legato ai grandi tornei estivi entra nel vivo, e con esso il funzionamento dei tanto chiacchierati Token (i Gettoni). Dopo i primi minuti di assestamento nei menu, sono finalmente emersi tutti i dettagli numerici precisi su quanti gettoni distribuisce ogni singola divisione delle Division Rivals. C’è una novità fondamentale: EA Sports ha introdotto un tetto massimo (Cap) settimanale, una scaletta dei premi rigidamente meritocratica, legata a doppio filo ai punti fatti durante la settimana, e una rotazione continua dei contenuti del negozio. Scopriamo la tabella completa e come ottimizzare la raccolta per non sprecare risorse. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26: come funzionano i nuovi Token e dove trovare i gettoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TUTORIAL ICON SWAP di FC 26: come funzionano e le migliori COMBO!

Notizie e thread social correlati

FC 26, bug nel Token Store: attenzione a non sprecare i pacchettiAll'apertura del nuovo pass in EA SPORTS FC 26, gli utenti hanno riscontrato un problema nel Token Store.

FC 26, Answer the Call: Come funzionano gli upgrade +1 e il terzo PlayStyle+!FC 26, Answer the Call è una nuova promozione di Football Ultimate Team 26 che introduce gli upgrade +1 e il terzo PlayStyle+.

Temi più discussi: FC 26 PITCH NOTES, ARRIVA THE WORLD’S GAME UPDATE: RIVOLUZIONE TOKEN IN FUT, AZZERAMENTO EVO, NERF AL PRESSING E NUOVE REGOLE PER I PLAYSTYLE; EA FC 26 FUT Champions Token Annunciato Un Nuovo Sistema Per Riscattare I Premi Della Weekend League; EA FC 26 Introdotta La Possibilità Di Rimuovere Le Evoluzioni E Rendere Nuovamente Le Carte Scambiabili; FC 26 aggiornamento 1.25 (Ver. 1.000.025): Note sulla patch.

Nuovo articolo pubblicato: FC 26 PITCH NOTES, ARRIVA THE WORLD’S GAME UPDATE: RIVOLUZIONE TOKEN IN FUT, AZZERAMENTO EVO, NERF AL PRESSING E NUOVE REGOLE PER I PLAYSTYLE imiglioridififa.com/fc-26-pitch-no… x.com

Spero che un nuovo sistema arrivi su FC26 entro giugno reddit

FC 26 PITCH NOTES, ARRIVA THE WORLD’S GAME UPDATE: RIVOLUZIONE TOKEN IN FUT, AZZERAMENTO EVO, NERF AL PRESSING E NUOVE REGOLE PER I PLAYSTYLEEA Sports ha ufficialmente svelato le Note degli Sviluppatori (Pitch Notes) dedicate a The World’s Game Update, il gigantesco aggiornamento gratuito in arrivo il 28 maggio che celebrerà l’estate del ... imiglioridififa.com

EA Sports FC 26, pugno duro contro i ragequitter con le nuove regole: come funzionano?Electronic Arts vuole alzare l'asticella con EA Sports FC 26, e per riuscirci intende concentrarsi al massimo anche su uno dei problemi che da sempre creano inconvenienti online: il fenomeno dei ... everyeye.it