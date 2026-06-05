I SUV di segmento B sono i più venduti in Italia, grazie alla loro combinazione di design compatto e prezzi accessibili. I dati di mercato mostrano una domanda costante, con molte opzioni disponibili tra modelli di marche diverse. I prezzi variano, ma generalmente si posizionano nella fascia più bassa rispetto ad altri segmenti di SUV. Le vendite di questi veicoli continuano a crescere, confermando la preferenza dei consumatori per veicoli di dimensioni contenute e pratici.

Il segmento re del mercato italiano è quello dei Suv piccoli: lo confermano i dati Unrae per il mese di maggio, che testimoniano la predominanza di queste vetture. Sono infatti 236.826 i B-Suv immatricolati nei primi cinque mesi del 2026, ovvero il 29,7% delle autovetture complessive. E se è vero che in prima posizione della graduatoria delle auto preferite dagli italiani resta ancora la Fiat Panda, la Jeep Avenger si è issata al secondo posto superando la Dacia Sandero e segnando quindi un sorpasso storico. Ecco quindi che diventa importante analizzare le proposte più riuscite di questo segmento, escludendo dal calcolo vetture più piccole come Fiat Grande Panda e Citroën C3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suv di segmento B: i piccoli più richiesti sul mercato. Dati e prezzi

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