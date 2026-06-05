Suv di segmento B | i piccoli più richiesti sul mercato Dati e prezzi

Da gazzetta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I SUV di segmento B sono i più venduti in Italia, grazie alla loro combinazione di design compatto e prezzi accessibili. I dati di mercato mostrano una domanda costante, con molte opzioni disponibili tra modelli di marche diverse. I prezzi variano, ma generalmente si posizionano nella fascia più bassa rispetto ad altri segmenti di SUV. Le vendite di questi veicoli continuano a crescere, confermando la preferenza dei consumatori per veicoli di dimensioni contenute e pratici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il segmento re del mercato italiano è quello dei Suv piccoli: lo confermano i dati Unrae per il mese di maggio, che testimoniano la predominanza di queste vetture. Sono infatti 236.826 i B-Suv immatricolati nei primi cinque mesi del 2026, ovvero il 29,7% delle autovetture complessive. E se è vero che in prima posizione della graduatoria delle auto preferite dagli italiani resta ancora la Fiat Panda, la Jeep Avenger si è issata al secondo posto superando la Dacia Sandero e segnando quindi un sorpasso storico. Ecco quindi che diventa importante analizzare le proposte più riuscite di questo segmento, escludendo dal calcolo vetture più piccole come Fiat Grande Panda e Citroën C3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

suv di segmento b i piccoli pi249 richiesti sul mercato dati e prezzi
© Gazzetta.it - Suv di segmento B: i piccoli più richiesti sul mercato. Dati e prezzi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

4 SUV DA SOGNO CHE OGGI PUOI COMPRARE A PREZZO RIDICOLO

Video 4 SUV DA SOGNO CHE OGGI PUOI COMPRARE A PREZZO RIDICOLO

Notizie e thread social correlati

Le 10 auto più economiche sul mercato: prezzi e consumiEcco la lista delle dieci auto più economiche attualmente in produzione, considerando prezzi e consumi.

Leggi anche: Mercato delle auto "clonate": la preferenza per un Suv e i dati "presi in prestito"

Temi più discussi: Suv di segmento B: i piccoli più richiesti sul mercato. Dati e prezzi; I crossover più intelligenti da comprare oggi; Un SUV da 4,5 metri a partire da 20.000 euro? Il prezzo della nuova FIAT Grizzly sarà molto interessante; Nuova Ford Puma, un modello rivoluzionario in arrivo? Il B-SUV cambia pelle.

suv di suv di segmento bJeep Avenger domina il mercato: SUV più venduto d'Italia e secondo modello assolutoJeep Avenger conquista la vetta tra i SUV e si afferma come il secondo modello più venduto in Italia nei primi cinque mesi del 2026. megamodo.com

suv di suv di segmento bSUV più venduti in Italia nel 2026, la classifica aggiornataEcco quali sono i SUV più richiesti dagli automobilisti italiani, considerando i dati sulle immatricolazioni relativi al periodo compreso tra gennaio e aprile 2026 ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web