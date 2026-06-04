Mercato delle auto clonate | la preferenza per un Suv e i dati presi in prestito

BRINDISI - Quello che sembrava un buon affare si rivelava, di fatto, un incubo. Chi acquistava, tramite siti e app, le auto, poi si ritrovava con in mano un pugno di mosche: non sapeva che erano rubate. E clonate. Sono oltre 25 le vetture che compaiono nell'ordinanza di custodia cautelare firmata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Veicoli clonati sul web: tesoriere e prestanome, il ruolo del 37enne neretinoPierluigi Calignano avrebbe messo a disposizione il conto corrente per incassare i proventi, intestando fittiziamente le vetture taroccate. Usati in un caso persino i dati dell’ignaro deputato Saverio ... lecceprima.it

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