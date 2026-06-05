Fumata nera per l’ennesima volta. Surprise Surprise, lo storico format della BBC da cui Raffaella Carrà creò Carramba che sorpresa, non tornerà in autunno su Rai1. Del resto non c’è due senza tre visto che si tratta del terzo stop alla macchina produttiva Fremantle, la società che produce questo show dei sentimenti. E così, anticipa Affari Italiani, nei palinsesti autunnali di Rai1 non figura Surprise Surprise. Nelle intenzioni doveva essere il grande ritorno alla conduzione di Barbara d’Urso e più volte la stessa conduttrice ha sottolineato la sua presenza in palinsesto, presenza poi misteriosamente sparita per due volte. E ora siamo alla terza. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SURPRISE SURPRISE CON BARBARA D’URSO NON FIGURA NEI PALINSESTI RAI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Una buona notizia a metà per Barbara DUrso, torna in video ma non in Rai né a Mediaset: ecco dove

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Altro Stop per Barbara D’Urso in Rai, perché è saltato il programma Surprise Surprise

“Barbara D’Urso? Non sarà nei prossimi palinsesti Rai. Lavori avviati per Sanremo con De Martino. Amadeus? Chiunque lo vorrebbe ma abbiamo già parco conduttori”: parla Di LiberatoreLa Rai ha comunicato che Barbara D’Urso non sarà presente nei prossimi palinsesti.

Temi più discussi: Barbara D’Urso, Surprise Surprise diventa un caso: salta (di nuovo) lo show su Rai 1. Cosa sappiamo; Barbara D’Urso, altro che Ballando con le stelle: la vera notizia sul ritorno in tv; Barbara D’Urso, Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi nel grande risiko dei programmi tv; Barbara D’Urso sbarca (finalmente) su Rai 1, è fatta per il nuovo show: la staffetta con Antonella Clerici.

#Surprise e Barbara D'Urso, nessuna fumata bianca neppure per i prossimi palinsesti. Retroscena x.com

Barbara D’Urso, Surprise Surprise diventa un caso: salta (di nuovo) lo show su Rai 1. Cosa sappiamoLo show di cui si vocifera da mesi non sarebbe stato incluso nei palinsesti del prossimo autunno. Resta il mistero sul suo destino (e sul ruolo della conduttrice). libero.it

Barbara d’Urso non sarà a Ballando con le Stelle, dialogo con la Rai interrotto dopo lo stop a Surprise SurpriseSarebbe definitivamente tramontata l’ipotesi di una partecipazione di Barbara d’Urso all’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. La trattativa tra l’ex conduttrice Mediaset e la Rai si è interrotta ... fanpage.it