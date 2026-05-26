La Rai ha comunicato che Barbara D’Urso non sarà presente nei prossimi palinsesti. Sono in corso i preparativi per Sanremo 2027, con lavori sul regolamento in corso. Nel frattempo, si stanno definendo le scelte per i conduttori, con De Martino coinvolto nei progetti. Amadeus, il conduttore più richiesto, ha già un calendario fitto, limitando le possibilità di altri nomi.

I lavori per Sanremo 2027 sono iniziati. “Stiamo lavorando al regolamento del prossimo Festival di Sanremo. Rispetto all’anno scorso, quando di questi tempi si stava ancora svolgendo l’iter per l’assegnazione della kermesse, siamo molto più avanti. – assicura il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore – Posso però dire che la chiave, con tutto lo staff di cui si sta dotando De Martino, sarà quella dell’innovazione e della contemporaneità”. Il conduttore napoletano tornerà alla guida di “ Affari Tuoi ” nella prossima stagione ma anche alla conduzione di “ Stasera tutto è possibile “: “Rischio sovraesposizione? È vero che spesso lo stesso volto viene riproposto più volte in tv, ma l’effetto saturazione è tutto da dimostrare”, dice Di Liberatore all’agenzia LaPresse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Barbara D’Urso? Non sarà nei prossimi palinsesti Rai. Lavori avviati per Sanremo con De Martino. Amadeus? Chiunque lo vorrebbe ma abbiamo già parco conduttori”: parla Di Liberatore

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