Altro Stop per Barbara D’Urso in Rai perché è saltato il programma Surprise Surprise

A parlare apertamente dello show in Rai, lo scorso inverno, era stata Barbara D’Urso stessa. Con un intervento peraltro molto equilibrato a Domenica In: “Si chiama Surprire Surprise e credo sia nei palinsesti”, aveva detto, “però già è successo un’altra volta l’anno scorso che era nei palinsesti e qualcuno ha dato la notizia che io avrei fatto questo programma e improvvisamente in un giorno è sparito, quindi adesso è di nuovo nei palinsesti. Io non ne so niente, mi piacerebbe condurlo, ma adesso è stato dato l’annuncio, non so magari succede di nuovo che sparisce? Boh, chissà lo decideranno i dirigenti della Rai”. Come una profezia destinata ad auto-avverarsi, pure stavolta Surprise Surprise sembra essersi volatilizzato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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