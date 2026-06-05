Superlega conferme su Hosseini alla Sir Trattativa in corso per il trasferimento in Italia dell' iraniano

Notizia in breve

L'iraniano Hosseini è in trattativa per trasferirsi alla Sir Susa Scai Perugia. La società sta ancora negoziando il trasferimento, mentre è già stato annunciato il trasferimento di Dzavoronok, partito come previsto. La squadra perugina si sta muovendo con decisione nel mercato, confermando l'interesse per il giocatore. La trattativa per Hosseini è in corso, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.