Superlega conferme su Hosseini alla Sir Trattativa in corso per il trasferimento in Italia dell' iraniano
L'iraniano Hosseini è in trattativa per trasferirsi alla Sir Susa Scai Perugia. La società sta ancora negoziando il trasferimento, mentre è già stato annunciato il trasferimento di Dzavoronok, partito come previsto. La squadra perugina si sta muovendo con decisione nel mercato, confermando l'interesse per il giocatore. La trattativa per Hosseini è in corso, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.
Dopo la partenza, peraltro prevista ampiamente, da parte di Donovan Dzavoronok, la Sir Susa Scai Perugia dimostra ancora una volta di avere le idee chiare e di non farsi trovare impreparata.Le voci di un interessamento del club bianconero al classe 2005 iraniano Seyed Matin Hosseini hanno trovato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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